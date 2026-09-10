„Wir brauchen einander“: Bischof Glettler mahnt zu mehr Aufmerksamkeit

Einsamkeit, psychische Krisen und Suizidgedanken dürften nicht übersehen werden, warnt Innsbrucks Bischof Hermann Glettler. Gerade junge Menschen müssten ernst genommen und ermutigt werden, rechtzeitig Hilfe anzunehmen.

Innsbruck – Rund hundert Menschen in Tirol begehen jedes Jahr Suizid, die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Krankheit, Einsamkeit, Sucht, Trennung. Eine seelische Krise hat viele Ursachen. Hilfsangebote für Menschen in psychischer Not gibt es. Nur muss diese Hilfe die Betroffenen auch erreichen.

Am 10. September findet deswegen der Welttag der Suizidprävention statt. Bischof Hermann Glettler appelliert anlässlich dessen an die Gesellschaft, genauer hinzusehen, zuzuhören und Menschen in Krisen beizustehen. Ein besonderer Fokus liege auf jungen Menschen.

„Zuversicht ist für unsere kurzatmige Gesellschaft vermutlich das wichtigste Grundnahrungsmittel, wie Sauerstoff notwendig zum Überleben“, sagt Glettler. Man müsse sich diese Zuversicht mitunter gegenseitig „borgen“. Jeder Mensch könne in eine negative Spirale geraten, „wo es kein Oberlicht mehr gibt“. Gerade dann brauche es andere Menschen, die Halt geben und aufmerksam bleiben.

Glettler betont, Hilfe anzunehmen sei kein Zeichen von Schwäche. „Im Gegenteil: Es braucht Mut, die eigenen Grenzen anzuerkennen.“

Jugendliche in Krisen ernst nehmen

Wie wichtig ein offenes Ohr sein kann, weiß Andreas Liebl aus seiner Arbeit als Berufsschullehrer und Gefängnisseelsorger. Er begegnet dem Thema Suizidprävention sowohl im schulischen Alltag als auch in der Justizanstalt Innsbruck.

Wenn Jugendliche oder Erwachsene belastende oder suizidale Gedanken ansprechen, brauche es zunächst vor allem Gesprächsbereitschaft. „Sorgen ernst zu nehmen“ sei entscheidend, sagt Liebl. Oft seien es einfache Formen menschlicher Nähe, die Halt geben könnten – ein Gespräch oder auch alltägliche Begegnungen, die Verbundenheit vermitteln.

Seelsorge und persönliche Begleitung könnten dabei wichtige erste Schritte sein. Wenn notwendig, müssten diese durch professionelle psychologische oder therapeutische Hilfe ergänzt werden. Aus seiner Tätigkeit in der Justizanstalt weiß Liebl zudem um die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen, die dauerhaft in Einrichtungen verankert sind.

Nach Suizid braucht es besondere Begleitung

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zählt Suizid zu den häufigsten Todesursachen. Schulen begegnen hier besonderen Herausforderungen, u.a. der hochsensiblen Begleitung Betroffener nach einem Suizid. Räume abseits des Klassenzimmers spielen dabei eine wichtige Rolle.

„Gerade in der Schulkapelle finden viele junge Menschen einen geschützten Raum der Trauer und der Stille“, sagt Liebl. Dort könnten sie ihre Gefühle ausdrücken, zur Ruhe kommen oder einfach sein.

Auch Pfarren und kirchliche Einrichtungen wollen solche Orte anbieten. Die Kirche verstehe sich dabei vor allem als Ort des Zuhörens und der persönlichen Begleitung. Die zentrale Botschaft zum Welttag der Suizidprävention lautet für Glettler: Niemand soll mit einer Krise allein bleiben. „Wir brauchen einander.“ (TT.com)