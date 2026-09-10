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Babypause statt Beachvolleyball: Handler-Hollaus ist trotzdem in Kitzbühel dabei
In Saalfelden geboren, dann einige Jahre Spielerin bei Bundesligist VC Tirol, inzwischen ist die heute 37-jährige Patscherin längst eine Tiroler Beachvolleyballerin: Michaela Handler-Hollaus wechselt zwischenzeitlich aber die Seiten.
© Sigrid Seicht
Österreichs BeachvolleyballerInnen spielen ab Freitag im Kitzbüheler Tennisstadion um die Staatsmeistertitel. Tirols Routinier Michaela Handler-Hollaus fehlt – sie wechselt in der Babypause die Rolle.
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