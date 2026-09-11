Kult-Quiz für Nostalgie-Fans: Wie gut kennst du die Biene Maja wirklich?

Was ist klein, schwarz-gelb gestreift, ein bisschen frech, stets mutig und abenteuerlustig und hat schon mehrere Generationen von Kindern und Eltern begeistert? Natürlich die Biene Maja. Vor 50 Jahren am 9. September 1976 war sie das erste Mal als Zeichentrickfigur im deutschen Fernsehen zu sehen, im ORF wurde sie erstmals am 19. September 1976 ausgestrahlt.