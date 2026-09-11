TV-Klassiker feiert 50er
Kult-Quiz für Nostalgie-Fans: Wie gut kennst du die Biene Maja wirklich?
Mit ihrem Kumpel erlebt die Biene Maja in rund 100 Folgen viele Abenteuer.
© imago/United Archives
Was ist klein, schwarz-gelb gestreift, ein bisschen frech, stets mutig und abenteuerlustig und hat schon mehrere Generationen von Kindern und Eltern begeistert? Natürlich die Biene Maja. Vor 50 Jahren am 9. September 1976 war sie das erste Mal als Zeichentrickfigur im deutschen Fernsehen zu sehen, im ORF wurde sie erstmals am 19. September 1976 ausgestrahlt.
Quiz: 50 Jahre Biene Maja
Seid ihr echte „Biene Maja"-Experte und könnt alle Fragen über die neugierige Biene lösen?
Frage 1 von 11:
Wie heißt Biene Majas bester Freund?
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