Vielfältiges Programm in Lienz: Radeln, Singen und Schlemmen im Herbst

In den kommenden Wochen laden Radtage, ein Erntedankfest, Chorgesang und Events auf Schloss Bruck zu Genuss und Bewegung ein. Besucher erleben eine Mischung aus Tradition und regionalen Angeboten.

Lienz – Herbstlicher Schlosszauber Schloss Bruck präsentiert sich im Herbstgewand. Vom 20. September bis 11. Oktober gibt es Matineen, Sonderführungen und einen Kids-Day. Das Schlosscafé bietet dazu Weißwurst, Weizenbier, Sturm und herbstliche Speisen an. Weitere Details sind auf den Online-Kanälen des Museums abrufbar.

Der Herbst geht sportlich weiter: Am Samstag, den 26. September, findet der Radtag „Lienzer Talboden – Radeln und Erkunden“ statt. Um 9.30 Uhr ist Treffpunkt am ÖBB-Park&Ride-Parkplatz in Lienz. Ein Team überprüft dort Fahrräder und repariert sie bei Bedarf. Drei Sternfahrten durch den Lienzer Talboden starten von diesem Punkt. Zudem kann das Eisenbahnmuseum besucht werden. Polizistinnen und Polizisten informieren bei „Coffee with Cops“ über Radsicherheit.

© Stadt Lienz

Erntedankfest am Stadtmarkt Am Freitag, den 2. Oktober, feiert der Lienzer Stadtmarkt Erntedank. Von 12 bis 18 Uhr präsentieren heimische Produzenten ihre Produkte. Die dekorierte Messinggasse bildet den Rahmen. Köche von Osttirol de Luxe kochen ab 12 Uhr live am Markt. Das Duo „Martin & Andreas“ sorgt für Musik, und Korbflechter Johann Reiter demonstriert sein Handwerk.