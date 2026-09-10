Abruptes Ende und keine Querung möglich: Radlobby kritisiert neuen Radweg am Südring

Ein neuer Radweg am Innsbrucker Südring erntet Kritik der Radlobby Tirol: Der Weg endet beim Westbahnhof und bietet keine Möglichkeit, die Straße auf dem Rad zu überqueren. Innsbrucks Stadträtin Mariella Lutz verteidigt den Weg. Für eine Verlängerung brauche es Gespräche mit den ÖBB, die Straßenführung sei Sache des Landes.