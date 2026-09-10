Neue Philharmonie München konzertiert in Sillian: große Nachfrage erwartet

Der Tourismusverband Osttirol lädt Musikbegeisterte aus Osttirol und dem angrenzenden Südtirol zum Konzert am 24. September um 19.30 Uhr in den Kultursaal Sillian. Rasche Reservierung empfohlen – ob es an der Abendkasse noch Karten gibt, ist fraglich.

Sillian – Seit vielen Jahren ist die Neue Philharmonie München regelmäßig zu Gast in Sillian, um sich auf ihre anschließende Konzerttournee vorzubereiten. Die Auftritte des international besetzten jungen Orchesters haben sich zu einem besonderen Höhepunkt im Kulturkalender Osttirols entwickelt. Auch in diesem Herbst dürfen sich Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber wieder auf das Konzert freuen. Der Tourismusverband Osttirol lädt ganz bewusst die musikinteressierte Bevölkerung aus ganz Osttirol sowie aus dem angrenzenden Südtirol ein, bei diesem Konzertabend dabei zu sein.

Das Konzert findet am 24. September 2026 um 19.30 Uhr im Kultursaal der Marktgemeinde Sillian statt. Da dort lediglich rund 400 Sitzplätze zur Verfügung stehen und mit einer entsprechend großen Nachfrage gerechnet wird, empfiehlt der Tourismusverband dringend einen frühzeitigen Kartenkauf. Es kann nicht garantiert werden, dass am Veranstaltungstag noch Eintrittskarten an der Abendkasse erhältlich sein werden.

Datum: Donnerstag, 24. September, 19.30 Uhr

Kartenvorverkauf: Tourismusinformation Sillian, Tourismusinformation Lienz, Tourismusinformation Matrei