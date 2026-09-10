SV Reutte in der Bundesliga: Tennis-Damen, Eltern und Gönner müssen zahlen

Jubel im Außerfern und Unterland: Die Tennis-Damen vom SV Reutte und die Kitzbüheler-TC-Herren, beide aktuelle Tiroler MannschaftsmeisterInnen, dürfen in der nächsten Saison Bundesliga spielen. Weil in Reutte keine Österreicherin spielt, braucht es aber größere finanzielle Aufwendungen.

Zwei Spiele, zwei Siege: Die aktuellen Tiroler MannschaftsmeisterInnen haben es geschafft. Sowohl die Damen vom SV Reutte als auch der TC Kitzbühel bei den Herren setzten sich in der Relegation für den Aufstieg in die 2. Bundesliga erfolgreich durch.

Knapp ging es trotzdem her. So gewannen die Gamsstädter um Kapitän Yannick Penkner gegen den UTC Eugendorf mit 5:4, nach einem 3:3 zum Abschluss der Singles. Das letztlich entscheidende Doppel holten Nico Hipfl und Jan Neuburger-Higby mit einem 10:3-Sieg im entscheidenden Champions-Tie-Break. Gegen Urfahr gelang dann noch ein 6:3-Erfolg. „Es ist unbeschreiblich, weil wir wirklich nicht mit dem Aufstieg gerechnet haben“, freute sich Kapitän Penkner und erklärte das tolle Mannschaftsklima zum entscheidenden Faktor.

Die Damen vom SV Reutte, setzten ebenso ihren Erfolgslauf fort, sie blieben die gesamte Saison über ungeschlagen. Zunächst feierten sie einen 6:1-Sieg gegen TC Vorderland Vorarlberg. Schwerer taten sich die Reuttenerinnen dann aber gegen die Osttirolerinnen von Union Thal-Assling. Nach den fünf Singles hatte Thal-Assling durch Siege von Alexandra und Emma Thaler-Gollmitzer sowie Jessica Zraunignoch geführt, in den Doppeln vermochte Reutte aber zu drehen: Natalie Drobny/Louisa Schützer gewannen mit 7:5 und 6:2, Zoe Kägi/Alicia Sophie Kloos mit 2:6, 6:1 und 10:3 im Champions-Tie-Break.

Keiner Österreicherin in der Relegation

Der SV Reutte darf jetzt in der kommenden Saison – ebenso wie die Kitzbüheler Männer – in der zweiten österreichischen Bundesliga antreten. Dabei steht bei Reutte wie zuletzt auch in der Relegation meist gar keine österreichische Spielerin auf dem Platz: Gegen Thal-Assling waren es vier Deutsche und eine Schweizerin, die ersten neun Genannten kommen aus dem Ausland.

Der Grund: Sie trainieren allesamt zusammen im Trainingszentrum, schafften auch in ähnlicher Besetzung den Durchmarsch in die Tiroler Liga und nun eben sogar in die Bundesliga. „Die Leute verstehen nicht, was dahintersteckt. Dass die Damen etwa schon seit Jahren fix in Reutte trainieren, keinen Cent bekommen, mitunter ganz in der Nähe wohnen und Freundinnen sind. Es wird nur geschaut, was in der Klammer steht“, hatte Mannschaftsführer Andreas Gerstgrasser, Betreiber der Pro Tennisschool in Reutte, bereits während der Saison versucht, klarzustellen.

Österreicher-Topf übernehmen Spielerinnen, Eltern und Gönner

Im Gegensatz zur Tiroler Liga gibt es auf nationaler Ebene eine Regelung, die den Einsatz von Nicht-ÖsterreicherInnen beschränkt. Die Einschreibgebühr (2026, 2. Bundesliga Damen waren es 5250 Euro) wird aus dem sogenannten Österreicher-Topf teilweise rückerstattet, sofern mindestens drei österreichische Staatsbürgerinnen pro Begegnung im Einzel (im Doppel zwei) eingesetzt werden. Dann gibt es 3500 Euro retour. Für die Relegation, das Ländermeister-Aufstiegsturnier jetzt, waren 4000 Euro Nenngebühr zu entrichten, aus dem Österreicher-Topf wären ebenso 3500 Euro rückerstattet worden. Nicht aber dem SV Reutte.

Die fällige Strafe wurde dieses Mal und wird auch in Zukunft von Eltern, Mädels selber und einigen privaten Gönnern bezahlt, um die Mädchen durch zusätzliche österreichische Spielerinnen nicht auseinanderreißen zu müssen. Andreas Gerstgrasser, Mannschaftsführer SV Reutte

Man werde in Zukunft auch dem jungen Nachwuchs der zweiten Damenmannschaft den Platz der österreichischen Spielerinnen einräumen, sagt Mannschaftsführer Gerstgrasser: „Die offizielle Einschreibgebühr wird vom Verein übernommen.“

Welche Kosten fällig werden und welche Regelungen für das Spieljahr 2027 dann gelten, wird aber für gewöhnlich erst Ende des Jahres beim österreichischen Tennisverband ÖTV entschieden.