Sonnenregion Hohe Tauern: Sommerlicher Hitzeschutz ist neuer Schwerpunkt

Die Klima- und Energiemodellregion (KEM) Sonnenregion Hohe Tauern informierte kürzlich über sommerlichen Hitzeschutz. Nach einem besonders heißen Sommer ist das Thema aktueller denn je.

Matrei i. O. – Die bisherigen Informationsabende der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Sonnenregion Hohe Tauern beschäftigten sich vor allem mit Gebäudesanierung, erneuerbaren Heizsystemen, Photovoltaik und Energiegemeinschaften. Nun wurde im Kesslerstadl in Matrei erstmals der sommerliche Hitzeschutz als neuer Themenschwerpunkt aufgegriffen. Der unabhängige Energieberater Michael Oberlojer präsentierte einen Vortrag der Energieagentur Tirol.

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Wohngebäude während längerer Hitzeperioden möglichst angenehm kühl gehalten werden können. Oberlojer erläuterte die Bedeutung einer wirksamen außen liegenden Verschattung und einer guten Gebäudehülle. Auch richtiges Lüften und technische Kühlmaßnahmen wurden angesprochen.

Der Abend machte deutlich, dass neben dem Klimaschutz auch die Anpassung an die Folgen des Klimawandels zunehmend an Bedeutung gewinnt. Weiterführende Informationen zum Thema sind unter Energie Perspektiven – Das Magazin von Energieagentur Tirol sowie unter Sommerlicher Wärmeschutz abrufbar.

Nächster Infoabend zum Thema Energiegemeinschaften

Nächster KEM-Infoabend am 20. Oktober Am Dienstag, 20. Oktober 2026, um 19 Uhr findet im Kesslerstadl in Matrei der nächste kostenlose KEM-Infoabend statt. Im Mittelpunkt stehen die Themen Energiegemeinschaften. Michael Oberlojer und Bertram Steiner (AGEtech – Obmann der STROMgemeinschaften Osttirol & Oberkärnten) informieren.

Sie erläutern, wie selbst erzeugter Strom sinnvoll vor Ort genutzt und innerhalb einer Energiegemeinschaft geteilt werden kann. Im Anschluss besteht Gelegenheit für Fragen. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen, auch Besucherinnen und Besucher aus Gemeinden außerhalb der KEM Sonnenregion Hohe Tauern sind herzlich willkommen.