Schwanen: Poetisches Theater für Jung und Alt im Lienzer Kolpingsaal

Die Stadtkultur Lienz präsentiert am Donnerstag, 24. September 2026, um 15 Uhr im Kolpingsaal Lienz ein Stück mit dem Figurentheater Eva Sotriffer.

Lienz – Zu groß, zu lang, zu dünn, zu wacklig, zu ungeschickt: Warum bin ich anders als die anderen? Das kleine Entlein passt nirgends dazu und stolpert von einer unangenehmen Situation in die nächste. Doch dann beginnt ihm etwas zu schwanen.

Eva Sotriffers international gefeierte Inszenierung von Hans Christian Andersens Märchen „Das hässliche junge Entlein“ erzählt die Geschichte nahezu ohne Worte und lebt von Energie, Präsenz und körperlicher Ausdruckskraft. Mit ihrem feinen Gespür für Figuren, Materialien, Musik und die Magie des Unspektakulären schafft die Künstlerin ein Theatererlebnis für Kinder ab 4 Jahren und alle, die sich ihre Fantasie bewahrt haben.

Inszenierung, Figuren und Spiel: Eva Sotriffer

Tickets um 7 Euro sind erhältlich im Bürgerservicebüro im Erdgeschoß der Liebburg oder – nach Reservierung – am Veranstaltungstag an der Nachmittagskasse im Kolpingsaal.