Betrüger täuschen Notfälle vor: Was bei einem Schockanruf zu tun ist

Unbekannte geben sich am Telefon als Polizisten, Ärzte oder Staatsanwälte aus und täuschen dramatische Notfälle vor. Das Landeskriminalamt Tirol erklärt, wie Betroffene richtig reagieren.

Ein angeblicher Unfall, eine drohende Haftstrafe oder ein medizinischer Notfall: Mit solchen Geschichten setzen Kriminelle ihre Opfer unter Druck. Besonders häufig richten sich die sogenannten Schockanrufe an ältere Menschen.

Die Betrüger geben sich dabei etwa als Polizisten, Ärzte, Staatsanwälte oder Bankmitarbeiter aus. Am Telefon schildern sie dramatische Situationen. Häufig behaupten sie, ein naher Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, müsse mit einer Haftstrafe rechnen oder befinde sich in einem medizinischen Notfall. Die Betroffenen sollen dadurch in Angst versetzt und zu einer schnellen Entscheidung gedrängt werden.

Gleichzeitig verlangen die Anrufer absolute Verschwiegenheit. Geld und Wertgegenstände werden später häufig von vermeintlichen Boten abgeholt. Laut Landeskriminalamt sind vor allem Menschen über 60 Jahren im Visier der Betrüger. Die Täter nutzen öffentlich zugängliche Daten und suchen ihre Opfer laut Polizei mitunter anhand vermeintlich altmodischer Vornamen aus.

Sorge der Angehörigen wird ausgenutzt

„Schockanrufe zählen zu den emotional belastendsten Betrugsformen. Die Kriminellen handeln professionell organisiert und nutzen gezielt die Sorge um Angehörige aus“, erklärt Chefinspektor Hans-Peter Seewald vom Landeskriminalamt Tirol.

Was bei „Schockanrufen“ zu tun ist Verdächtige Gespräche sofort beenden.

Angehörige direkt kontaktieren und Informationen überprüfen.

Sagen Sie niemanden etwas über Ihre finanziellen Verhältnisse.

Niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen übergeben.

Warnhinweise von Bankmitarbeitern ernst nehmen.

Im Zweifel sofort die Polizei unter 133 anrufen.

Die Polizei rät, verdächtige Telefonate sofort zu beenden und die betroffenen Angehörigen direkt zu kontaktieren. Informationen über die eigenen finanziellen Verhältnisse sollten am Telefon nicht preisgegeben werden. Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände dürften niemals an unbekannte Personen übergeben werden.