Zeitlos, aber individuell
Von Eheringen bis zu Uhren und besonderen Schmuckstücken: Gefragt ist, was persönlich wirkt und auch nach dem Hochzeitstag noch gerne getragen wird.
Von Natalie Hagleitner
Ein großer farbiger Stein, eine ungewöhnliche Fassung oder eine markante Form: Wer bei Ringen ein Statement setzen möchte, findet heute zahlreiche Möglichkeiten abseits der klassischen Designs. Gleichzeitig bleiben Solitärringe mit funkelndem Diamanten zeitlose Favoriten – romantisch, elegant und prunkvoll. Auch weich geschwungene Linien und organische Formen verleihen klassischen Ringen eine moderne Note.
© NORZ
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Accessoires mit Persönlichkeit
Bei der Wahl des Metalls entscheidet nicht nur der Trend. Gelbgold bringt Wärme mit, Weißgold wirkt kühler und zurückhaltender. Entscheidend ist vor allem, welche Nuance mit dem eigenen Teint harmoniert und die Haut besonders schön zum Strahlen bringt. Auch bei Eheringen rückt die persönliche Gestaltung stärker in den Mittelpunkt: Immer mehr Paare wählen oder entwerfen ihre Ringe gemeinsam und machen sie so zu einem Ausdruck ihrer gemeinsamen Geschichte. Ähnliches gilt für den übrigen Hochzeitsschmuck. Statt auffälliger Stücke, die nach der Feier im Schmuckkästchen verschwinden, greifen viele Bräute zu Designs, die sich besonders anfühlen, aber trotzdem zum eigenen Stil und zum Alltag passen. Schmuck soll nicht wie eine Verkleidung wirken, sondern auch Jahre später noch selbstverständlich getragen werden können.
Eine hochwertige Uhr ist dagegen ein klassisches Accessoire für den Bräutigam. Zeitlose Modelle in zurückhaltendem Design – beispielsweise in der ästhetischen Sprache von Marken wie Jacques Lemans – funktionieren zu jedem Anlass. Wer lieber ein Statement setzt, kann mit einem Uhrenband in kräftiger Farbe einen bewussten Akzent setzen.