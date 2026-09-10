Zeitlos, aber individuell

Ein großer farbiger Stein, eine ungewöhnliche Fassung oder eine markante Form: Wer bei Ringen ein Statement setzen möchte, findet heute zahlreiche Möglichkeiten abseits der klassischen Designs. Gleichzeitig bleiben Solitärringe mit funkelndem Diamanten zeitlose Favoriten – romantisch, elegant und prunkvoll. Auch weich geschwungene Linien und organische Formen verleihen klassischen Ringen eine moderne Note.

Bei der Wahl des Metalls entscheidet nicht nur der Trend. Gelbgold bringt Wärme mit, Weißgold wirkt kühler und zurückhaltender. Entscheidend ist vor allem, welche Nuance mit dem eigenen Teint harmoniert und die Haut besonders schön zum Strahlen bringt. Auch bei Eheringen rückt die persönliche Gestaltung stärker in den Mittelpunkt: Immer mehr Paare wählen oder entwerfen ihre Ringe gemeinsam und machen sie so zu einem Ausdruck ihrer gemeinsamen Geschichte. Ähnliches gilt für den übrigen Hochzeitsschmuck. Statt auffälliger Stücke, die nach der Feier im Schmuckkästchen verschwinden, greifen viele Bräute zu Designs, die sich besonders anfühlen, aber trotzdem zum eigenen Stil und zum Alltag passen. Schmuck soll nicht wie eine Verkleidung wirken, sondern auch Jahre später noch selbstverständlich getragen werden können.