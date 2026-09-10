Heart of Trails Festival - der Saisonabschluss für Outdoorsportfans

Vom 16. bis 18. Oktober 2026 findet in Innsbruck erstmals das Heart of Trails Festival statt.

Drei Tage lang dreht sich alles um Bewegung, Outdoor-Sport und gemeinsames Erleben. Das Festival richtet sich an alle Levels. Entdecke Trailrunning und andere Sportarten oder tauche tiefer ein in spannenden Workshops und Vorträgen.

Neben Community Runs mit Top-Athlet*innen bietet das Festival auch abseits des Trailrunnings viel zu entdecken: Beim Klettern, beim Yoga oder auch bei HYROX (powered by Wir bewegen Tirol) und weiteren Formaten können Besucher*innen Sportarten selbst in der Test & Trial Area ausprobieren. Zudem gibt es Filmvorstellungen, Musik, kulinarische Angebote und eine Sport-Expo.

Das Motto: 0 % Wettkampf. 100 % Sport-Liebe. Im Mittelpunkt stehen nicht Wettkampf und Leistungsdruck, sondern die Freude an Bewegung und gemeinsames Erleben.

Für 99 Euro können Besucher alle drei Tage dabei sein und so viele Programmpunkte besuchen, wie sie möchten. Für Club-TT-Mitglieder gibt es das zweite Ticket kostenlos dazu.