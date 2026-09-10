Christina Stürmer, Nena, Dolomitenmann und viele Almabtriebe: Das ist los in Tirol

Alles Gute muss zu einem Ende kommen, so auch die heurigen Sommerferien. Bevor aber am Montag die Schule wieder beginnt, kann man am Wochenende noch einiges in ganz Tirol unternehmen. Zahlreiche musikalische Highlights wie Christina Stürmer, Nena oder Reinhold Bilgeri stehen auf dem Programm. Dazu sorgt der Dolomitenmann in Lienz wieder für Aufsehen und auch zahlreiche Almabtriebe stehen auf dem Plan.