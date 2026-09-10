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Christina Stürmer, Nena, Dolomitenmann und viele Almabtriebe: Das ist los in Tirol
Musik, Muskelkraft und muh-nteres Treiben: Mit Christina Stürmer, dem Dolomitenmann und vielen Almabtrieben ist am Wochenende in Tirol einiges los.
© APA/Wieser, TVB Pitztal/Wegener, Riedl
Alles Gute muss zu einem Ende kommen, so auch die heurigen Sommerferien. Bevor aber am Montag die Schule wieder beginnt, kann man am Wochenende noch einiges in ganz Tirol unternehmen. Zahlreiche musikalische Highlights wie Christina Stürmer, Nena oder Reinhold Bilgeri stehen auf dem Programm. Dazu sorgt der Dolomitenmann in Lienz wieder für Aufsehen und auch zahlreiche Almabtriebe stehen auf dem Plan.
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