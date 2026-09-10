Neue Oasis-Doku
Liam, Noel und die Neunziger: So ist „Don‘t Look Back in Anger“
Alles halb so wild? Liam und Noel Gallagher haben 15 Jahre lang nicht mit-, aber oft übereinander geredet. Vor einem Jahr gingen sie wieder gemeinsam auf Tour. Natürlich hat sie eine Kamera dabei begleitet.
© Disney/Simon Emmett
„Don’t Look Back in Anger“ dokumentiert die Wiedervereinigung der Britpop-Band Oasis. Wer Antworten auf große Fragen erwartet, darf daheimbleiben. Wer die Sehnsucht, Teil etwas Größeren zu sein, kennt, kann sich freuen.
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