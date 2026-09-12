Schweiß, Muskelkater und Astscheren: Wie 15 Freiwillige Tirols Lärchenwiesen retten

Sie kamen aus Amsterdam, Wien und Innsbruck – und gingen mit Muskelkater wieder heim. 15 Freiwillige haben in Obernberg am Brenner drei Tage lang gegen Fichten und Latschen gekämpft. Was nach harter Gartenarbeit klingt, ist in Wahrheit ein Einsatz für eine jahrhundertealte Tiroler Kulturlandschaft.