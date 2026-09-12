Gemeinsam für die Natur
Schweiß, Muskelkater und Astscheren: Wie 15 Freiwillige Tirols Lärchenwiesen retten
Voller Tatendrang ziehen die Freiwilligen mit den zwei Projektleitern los, um die traumhafte Kulturlandschaft der Lärchenwiesen in Obernberg zu erhalten.
© Axel Springer
Sie kamen aus Amsterdam, Wien und Innsbruck – und gingen mit Muskelkater wieder heim. 15 Freiwillige haben in Obernberg am Brenner drei Tage lang gegen Fichten und Latschen gekämpft. Was nach harter Gartenarbeit klingt, ist in Wahrheit ein Einsatz für eine jahrhundertealte Tiroler Kulturlandschaft.
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