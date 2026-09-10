Neuland in der Formel 1: Überholen wird auf „Madring“ schwierig

Madrid ist erstmals seit 45 Jahren wieder Schauplatz der Formel 1. Eine Steilkurve ist der Höhepunkt des neuen Kurses. Monza-Sieger Kimi Antonelli will ungeachtet dessen nachlegen.

Madrid – Auf den Formel-1-Tross wartet dieses Wochenende mit dem Grand Prix von Spanien in Madrid erstmals seit Las Vegas vor drei Jahren Neuland. Das Highlight des kurvenreichen Kurses durch das Messegelände der spanischen Hauptstadt ist die spektakuläre Hochgeschwindigkeitssteilkurve „La Monumental". Ungeachtet fehlender Erfahrungswerte will Mercedes auf dem neuen „Madring" an den Doppelsieg von Kimi Antonelli vor George Russell zuletzt in Monza anknüpfen.

Wir haben in Monza das Maximum herausgeholt. Madrid stellt uns vor eine ganz andere Herausforderung. Die Streckencharakteristik ähnelt eher der von Budapest oder Zandvoort. Wir erwarten daher ein hart umkämpftes Wochenende. Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Es gelte, die Anforderungen der Strecke so schnell wie möglich zu verstehen und sofort die bestmögliche Performance abzurufen, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Sein Team hat neun der bisher 13 Rennen gewonnen, sieben Siege gehen auf das Konto des klaren WM-Spitzenreiters Antonelli, der in Monza vom 19. Startplatz aus triumphiert hatte.

Ferrari nach Monza-Debakel gefordert

In der Konstrukteurswertung liegt Mercedes bereits 122 Punkte vor Ferrari. Die Scuderia erlebte in Monza ein Debakel, Charles Leclerc schied durch einen Unfall aus, Lewis Hamilton kam nicht über Platz sechs hinaus. Teamchef Frederic Vasseur hat die Heimpleite abgehakt und setzt in Spanien wie die Silberpfeile auf möglichst schnelle Lerneffekte. „Madrid ist eine völlig neue Herausforderung für die Formel 1, auf einer neuen Strecke wird es besonders wichtig sein, sich schnell anzupassen und das Beste aus jeder Session herauszuholen", sagte Vasseur.

Madrid ist erstmals seit 45 Jahren wieder Schauplatz der Königsklasse, bis 1981 wurde in Jarama in der Nähe der Hauptstadt gefahren. Der neue Kurs führt auf 5,4 km und mit 22 Kurven über teils öffentliche Straßen und eigens errichtete Abschnitte. Die Premiere wird mit täglich 130.000 Zuschauern ausverkauft sein. Die Ferraris fuhren im Juli für Filmaufnahmen bereits einige Proberunden. „Es gibt kaum echte Geraden, überholen dürfte also schwierig werden", befand damals Hamilton.

Antonelli mit dickem Punktepolster