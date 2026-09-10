Event am Innsbrucker Baggersee unterstützt Familie von verstorbener Polizeischülerin

Tiefe Trauer hat Mitte Juli der Tod einer 34-jährigen Polizeischülerin im Ötztal ausgelöst. Während einer Ausbildungswoche stürzte die Frau beim Stuibenfall-Klettersteig in Umhausen ab, nach stundenlanger Suche konnte sie nur noch tot geborgen werden. Eine große Lücke hinterlässt die 34-Jährige nicht nur in der Polizei, sondern vor allem in ihrer Familie – ihrem Mann und zwei kleinen Kindern im Alter von drei und acht Jahren.

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Für sie möchte das Rumer Fitnessunternehmen „Wir bewegen Tirol“ am 19. September Spenden sammeln. Auf dem Gelände des Innsbrucker Baggersees wird ab 13 Uhr geschwitzt, gehüpft und gesportelt. Drei Sportkurse stehen zur Auswahl: Hyrox in Zweierteams sowie zweimal „Jumping Fitness“ auf Trampolinen. Die Teilnahme kostet jeweils 30 Euro. Für Verpflegung ist mit einer Jausenstation gesorgt.

Alle Einnahmen werden zu 100 Prozent gespendet. „Wir bewegen Tirol“-Chef Marco Probst

„Alle Einnahmen werden zu 100 Prozent gespendet“, betont „Wir bewegen Tirol“-Chef Marco Probst. „Das tragische Schicksal der Familie hat uns sehr berührt.“ Für alle drei Kurse sind noch ein paar Plätze zu haben. Das Event endet um 16.15 Uhr mit einer gemeinsamen Spendenübergabe. „Wir freuen uns über jede Unterstützung“, sagt Probst. (TT)