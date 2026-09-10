Zeekr lässt sich nun auch noch nach Österreich bitten: weitere China-Automarke

Die Autobranche verliert weiter an Übersichtlichkeit durch den Markteintritt bisher kaum bekannter Labels, dafür legt die Wettbewerbsintensität zu: Die AutoWallis-Gruppe übernimmt in Österreich den Großhandel der Geely-Tochtermarke Zeekr.

AutoWallis hat erst im August den Marktstart der Geely-Stammmarke in Österreich eingeläutet, nur wenige Wochen später legt das in Budapest ansässige Unternehmen nach mit einem weiteren Label, nämlich Zeekr. Dieses zählt zum Geely-Konzern (unter anderem: Volvo, Polestar, Smart, Lotus, dazu großer Mercedes-Aktionär).

Während sich die Geely-Stammmarke hierzulande zunächst mit zwei Modellangeboten begnügt, legt Zeekr gleich mit einem halben Dutzend los. Die Bezeichnungen der sechs Baureihen lauten: 001, X, 7X, 8X, 9X und 7GT. Beim Großteil der Fahrzeuge handelt es sich um Sport Utility Vehicles, in erster Linie sind es vollelektrische Varianten. Allerdings sind auch Plug-in-Hybrid-Versionen verfügbar.