„Unglaublich, was sie da gebuggelt haben“: Das sagen Passanten zum neu gestalteten Südring

Neuer Asphalt, breiter Radweg und eine Allee: Die Baustelle des Landes am Südring ist seit Donnerstag offiziell Geschichte. Ein Anrainer kommt beim Gespräch über den neuen Verkehrsknoten regelrecht ins Schwärmen, manche hoffen jetzt auf mehr Sicherheit. Andere haben sich dagegen an die Ersatz-Haltestellen gewöhnt.