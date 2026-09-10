18 Monate Bauzeit
„Unglaublich, was sie da gebuggelt haben“: Das sagen Passanten zum neu gestalteten Südring
Seit April 2025 herrschte am Südring eine Dauerbaustelle mit einspurigem Verkehr. Mit Donnerstag ist damit Schluss – zumindest von Seiten des Landes.
© Patrick Steiner
Neuer Asphalt, breiter Radweg und eine Allee: Die Baustelle des Landes am Südring ist seit Donnerstag offiziell Geschichte. Ein Anrainer kommt beim Gespräch über den neuen Verkehrsknoten regelrecht ins Schwärmen, manche hoffen jetzt auf mehr Sicherheit. Andere haben sich dagegen an die Ersatz-Haltestellen gewöhnt.
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