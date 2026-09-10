Betäubt und missbraucht
Sexuelle Gewalt an Frauen: Schärferes Gesetz in Österreich geplant
Missbrauch und Gewalt an Frauen findet oft im Verborgenen statt. Jetzt sollen Gesetzeslücken geschlossen werden.
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Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) will die Gesetzeslücke bei Missbrauchsdarstellungen schließen. Aktuelle Verbrechen von sexueller Gewalt gegen Frauen erinnern an den Fall Pelicot. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es aber keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen drei einzelnen Fällen in Österreich.