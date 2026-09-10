Sexuelle Gewalt an Frauen: Schärferes Gesetz in Österreich geplant

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) will die Gesetzeslücke bei Missbrauchsdarstellungen schließen. Aktuelle Verbrechen von sexueller Gewalt gegen Frauen erinnern an den Fall Pelicot. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es aber keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen drei einzelnen Fällen in Österreich.