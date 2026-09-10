Nach hitzigem Westliga-Derby steht ein schwerwiegender Vorwurf im Raum

Beim hitzigen und hart geführten Tiroler Westliga-Derby in Kitzbühel (3:2) soll ein Oberland-Spieler rassistisch beleidigt worden sein. Die Kitzbüheler wehren sich vehement gegen den Vorwurf, den Imster Akteure gehört hätten. Nun schließen sich die Vereinsführungen kurz.

Welche Worte in der 57. Minute des Tiroler Westliga-Derbys zwischen Kitzbühel und Imst tatsächlich fielen, wissen nur Beteiligte und Umstehende. Schiedsrichter Paul Nisandzic jedenfalls nicht, der möchte von einer rassistischen Beleidigung gegenüber Imst-Akteur Danso Djana Casado nichts mitbekommen haben. Nach einer internen Sitzung mahnte der Imster Clubmanager Martin Schneebauer zur Besonnenheit: „Wir wissen, dass ein Vorwurf im Raum steht, wollen das aber nicht extern kommentieren. Wir werden uns mit den Kitzbühelern zusammenrufen.“

Die Diskussionen darüber überschatteten jedenfalls im Nachgang ein rassiges und bisweilen hitziges Spiel, in dem die Hausherren nach einem Rückstand in Hälfte eins noch die Wende schafften. Der von der Salzburger Austria verpflichtete Benedikt Huber (60., 82.) und Vitali Borsuk (75.) trafen für die Gamsstädter, wovon man in Hälfte eins nicht ausgehen konnte. Thomas Kofler (45.+1, Elfmeter) und Benjamin Schmiederer (79.) netzten zwischenzeitlich für die spielerisch starken Oberländer.

Es geht nicht darum, dass wir verloren haben. So etwas darf keine Ausrede sein. Jens Scheuer (Imst-Trainer)

Kitz-Trainer Michael Baur hatte die von den Imstern monierte Entgleisung nicht wahrgenommen, von so etwas würde er sich ohnehin distanzieren: „Ich habe mit so vielen Ausländern zusammengespielt, für mich gibt es so etwas nicht!“

Für den Ex-Nationalspieler sei es ein „normales Derby“ gewesen: „Es war richtig hart von beiden Seiden geführt, in Hälfte zwei sind wir von den Toten auferstanden.“ Imst sei besser gewesen, die Kitzbüheler lösten ihren Knoten über Kampf. Dass sein Trainer-Gegenüber Jens Scheuer nach eigenem Bekunden den Respekt vor ihm verloren habe, sei ihm egal. Sein Credo: „Im Fußball geht es nicht um Leben und Tod.“

Ich habe davon nichts mitbekommen, von solchen Sachen distanzieren wir uns generell. Michael Baur (Kitzbühel-Trainer)