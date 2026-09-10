Vinzenz-Gemeinschaft berichtet
Poltenhof in Kranebitten soll geschlossen werden: Alternativen dringend gesucht
Karoline Knitl, Präsidentin der Vinzenzgemeinschaften Tirol, und Harald Schett, designierter Kassier im Zentralrat, bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Unter anderem wurde darüber berichtet, dass der Poltenhof in Kranebitten in Innsbruck bald geschlossen wird.
© Vinzenzgemeinschaft Tirol/Springer
Leerstehende Wohnungen auf der einen, Menschen ohne eigenes Zuhause auf der anderen Seite. Die Vinzenzgemeinschaften wollen beides zusammenbringen und suchen nach passenden Immobilien – unter anderem, weil der Poltenhof in Kranebitten in Innsbruck bald Geschichte sein soll.
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