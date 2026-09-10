Vinzenz-Gemeinschaft berichtet

Poltenhof in Kranebitten soll geschlossen werden: Alternativen dringend gesucht

Karoline Knitl, Präsidentin der Vinzenzgemeinschaften Tirol, und Harald Schett, designierter Kassier im Zentralrat, bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Unter anderem wurde darüber berichtet, dass der Poltenhof in Kranebitten in Innsbruck bald geschlossen wird.
© Vinzenzgemeinschaft Tirol/Springer
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Leerstehende Wohnungen auf der einen, Menschen ohne eigenes Zuhause auf der anderen Seite. Die Vinzenzgemeinschaften wollen beides zusammenbringen und suchen nach passenden Immobilien – unter anderem, weil der Poltenhof in Kranebitten in Innsbruck bald Geschichte sein soll.

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