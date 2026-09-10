Wanderer stürzte in Gries am Brenner 30 Meter ab und verletzte sich am Kopf

Ein 44-jähriger Wanderer hat sich am Donnerstag bei einem Unfall in Gries am Brenner am Kopf verletzt. Der Niederländer wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Der Mann war gegen 13 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Männern auf dem Geistbeckweg in Richtung Europahütte unterwegs. Nach Angaben der Polizei rutschte er auf einem nassen Stein aus. Daraufhin überschlug er sich mehrmals und stürzte rund 30 Meter über steil abfallendes Blockgelände ab.