Zeugen gesucht
Auto und Leichtmotorrad prallten in Rum aufeinander: 64-Jähriger verletzt
Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Leichtmotorrad ist am Donnerstag in Rum ein 64-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfall spielte sich gegen 12.40 Uhr auf der Kreuzung der Rumer Straße mit einer Privatstraße ab. Eine 81-Jährige war dort mit ihrem Auto unterwegs, als es zur Kollision mit dem Leichtmotorrad des 64-Jährigen kam. Nähere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht.
Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Rettung brachte ihn in die Klinik Innsbruck. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133/7591 zu melden. (TT.com)