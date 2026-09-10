Auto und Leichtmotorrad prallten in Rum aufeinander: 64-Jähriger verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Leichtmotorrad ist am Donnerstag in Rum ein 64-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfall spielte sich gegen 12.40 Uhr auf der Kreuzung der Rumer Straße mit einer Privatstraße ab. Eine 81-Jährige war dort mit ihrem Auto unterwegs, als es zur Kollision mit dem Leichtmotorrad des 64-Jährigen kam. Nähere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht.