Null Toleranz: Handynutzung beim nächsten Ötztaler Radmarathon verboten

Selfies auf dem Fahrrad? Die Veranstalter des Ötztaler Radmarathons ziehen jetzt klare Konsequenzen. Bei der nächsten Auflage 2027 ist es verboten, während der Fahrt das Handy in der Hand zu halten. Warum die Konsequenzen notwendig wurden, erklärte man in einem Posting.

Innsbruck – „Wir sind sehr enttäuscht.“ Die Worte der Veranstalter des Ötztaler Radmarathons klingen eindringlich. In einem Instagram-Posting wandten sie sich nun an die Öffentlichkeit. Trotz klarer Appelle im Vorfeld sei die Aufforderung, während der Fahrt auf das Handy zu verzichten, vielfach ignoriert worden, wie es darin heißt: „Dieses Verhalten gefährdet nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch jene aller anderen auf der Strecke.“

Auch nachträgliche Disqualifikation ist möglich

Im Nachgang der heurigen Auflage hätte man zahlreiche Rückmeldungen bekommen – „völlig zu Recht!“, befinden die Veranstalter. Für die kommende Ausgabe des Rennens am 29. August 2027 wird jetzt eine Null-Toleranz-Politik angekündigt: Wer während der Fahrt ein Handy nutzt, müsse mit der Disqualifikation rechnen – auch bei nachträglicher Feststellung durch Fotos, Videos oder Livestreams.

Die Veranstalter wundern sich, da jede Starterin und jeder Starter ein persönliches Highlightvideo erhalte: mit Sequenzen vom Start, aus der Fanzone am Kühtai, vom Anstieg und der Passhöhe am Timmelsjoch, vom Anstieg zur Mautstelle sowie vom Zieleinlauf. Zudem würden rund 192.000 professionelle Eventfotos von Sportfotografen und insgesamt 15 Stunden Livestream-Berichterstattung zur Verfügung gestellt.

Gänzlich verboten werden eigene Aufnahmen aber nicht: Erlaubt bleiben sichere Alternativen wie ordnungsgemäß befestigte Actioncams oder freihändig nutzbare Kamerasysteme wie es im Posting heißt: „Voraussetzung ist immer, dass die Aufmerksamkeit und die Kontrolle über das Fahrrad nicht beeinträchtigt werden. Beide Hände an den Lenker. Volle Aufmerksamkeit auf die Straße. Sicherheit vor Content.“