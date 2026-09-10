Veranstalter greifen durch
„Wir sind enttäuscht“: Künftig Disqualifikation bei Selfies und Reels beim Ötztaler Radmarathon
Die Kulisse ist oft verlockend, um ein Foto zu machen. Bei der nächsten Auflage ist es aber verboten.
© EXPA Pictures
Selfies auf dem Fahrrad? Die Veranstalter des Ötztaler Radmarathons ziehen jetzt klare Konsequenzen. Bei der nächsten Auflage 2027 ist es verboten, während der Fahrt das Handy in der Hand zu halten. Warum die Konsequenzen notwendig wurden, erklärte man in einem Posting.
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