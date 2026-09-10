In dieser Innsbrucker Kirche wird bald geklettert: „Ein schwierigeres Projekt geht gar nicht“

Zwischen Altar und Kreuzweg wachsen derzeit Boulderwände in die Höhe. In der Pfarrkirche Petrus Canisius Kirche entsteht in bester Zentrumslage von Innsbruck eine neue Kletterhalle. Ein in Tirol einzigartiges Projekt, das Kirche und Freizeitangebot miteinander verbinden soll.