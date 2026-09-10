Mit dem FC Wacker nach oben: „Wir sind ambitioniert, bleiben aber bodenständig“

Mit Partner Los Angeles FC hat sich der FC Wacker nach seinem Konkurs 2022 wirtschaftlich wie sportlich stabilisiert. Co-Präsident und General Manager John Thorrington, ehemals US-Nationalspieler, und der Geschäftsführer International Lukas Grether erklären, warum der Verein ambitioniert ist, so schnell wie sinnvoll möglich in die 1. Liga zurückzukehren, dabei aber einen nachhaltigen und maßvollen Weg verfolgt.