44-jähriger Bergsteiger stürzte in Vals 30 Meter ab, Wetter erschwerte Bergung

Ein 44-jähriger Niederländer ist am Donnerstagvormittag bei einer Wanderung in Vals rund 30 Meter über steiles Blockgelände abgestürzt. Der Mann erlitt dabei eine stark blutende Wunde am Kopf. Er wurde in die Klinik Innsbruck geflogen.

Der 44-Jährige war mit zwei Freunden auf der Peter-Habeler-Runde unterwegs. Die drei Männer waren gegen 8.30 Uhr zu einer mehrtägigen Bergwanderung aufgebrochen. Ihr Tagesziel war die Europahütte.

Auf nassem Stein ausgerutscht

Im Bereich des Geistbeckwegs, südwestlich des Kraxentragers, rutschte der Mann laut Polizei auf einer Höhe von 2678 Metern auf einem nassen Stein aus. Er überschlug sich mehrfach und stürzte etwa 30 Meter über das steil abfallende Gelände. Unterhalb des markierten Bergwegs blieb er zwischen Felsen liegen.

Seine Begleiter setzten sofort einen Notruf ab und stiegen zu dem Verletzten hinunter. Daraufhin wurden der Notarzthubschrauber C1 und die Bergrettung Gries am Brenner alarmiert.