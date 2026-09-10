Mehrere Tote und Verletzte nach Unfall mit Reisebus in der Schweiz
Bei einem Unfall mit einem Reisebus sind im Osten der Schweiz mehrere Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach im Kanton Graubünden zwischen den Orten Susch und Zernez. Wie die Schweizer Medienportale Blick und 20Minuten berichteten, handelt es sich um einen Bus aus den Niederlanden, er soll mit 48 Personen besetzt gewesen und umgekippt sein.
Eine Sprecherin des niederländischen Reisebranchen-Verbandes ANVR sprach gegenüber Blick von einer 48-köpfigen Reisegruppe. „Wir sind sehr traurig über das Geschehene. Es ist ein schrecklicher Unfall“, wurde die Sprecherin zitiert.
Fotos, die in den Medien von der Unfallstelle veröffentlicht wurden, zeigten den umgekippten Bus, der neben einer Straße auf der Seite auf der Wiese lag. Zahlreiche Fahrzeuge von Rettung und Feuerwehr sowie mehrere Helikopter waren vor Ort. (APA/dpa)