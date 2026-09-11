Nur in Wien erste Problemfälle bei Kopftuchverbot an Schulen

Das neue Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 hat in der ersten Unterrichtswoche im Osten den meisten Schulen keine größeren Probleme bereitet, so die Einschätzung aus der Gewerkschaft gegenüber der APA. Im Burgenland und in Niederösterreich war die Lage demnach insgesamt ruhig, in Wien wurde allerdings aus den Pflichtschulen bereits von ersten Härtefällen berichtet. Bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft sind unterdessen Meldungen über erste rassistische Übergriffe eingegangen.

In der Bundeshauptstadt seien aus den 550 Volks-, Mittel- und Sonderschulen bei einer Blitzumfrage "flächendeckend" zumindest einzelne Problemfälle gemeldet worden, so der Vizevorsitzende im Zentralausschuss der Wiener Landeslehrer, Thomas Krebs (FCG). Konflikte gebe es durchaus auch schon in den Volksschulen, öfter aber in der Sekundarstufe. Bereits am Dienstag und am Mittwoch seien viele Mädchen mit ihren Eltern zum Gespräch in die Direktion zitiert worden, weil sie auch nach einer Aufforderung der Lehrkraft das Kopftuch nicht ablegen wollten, so Krebs.

Nach bisherigen Rückmeldungen konnte dort etwa die Hälfte der Fälle geklärt werden, etwa weil die Eltern ihre Tochter ohnehin nur aus Unwissenheit mit Kopftuch in die Schule geschickt hatten. Wo die Eltern oder auch das Mädchen selbst nicht eingelenkt haben, ist das Verfahren in die Bildungsdirektion gewandert. Bei weiteren Verstößen drohen den Eltern Verwaltungsstrafen bis 800 Euro, auch mehrfach. Für die Schulen sei der Konflikt damit aber nicht erledigt, kritisierte Krebs im APA-Gespräch. Wenn einzelne Mädchen trotz gesetzlichen Verbots weiter verhüllt in der Klasse sitzen, sorge das für Unruhe im System.

An den Wiener Gymnasien sind Verstöße gegen das Kopftuchverbot - soweit bisher bekannt - kein großes Thema. Zwar gebe es auch AHS-Standorte, wo Mädchen ab der 2. oder 3. Klasse Kopftuch tragen und sicher auch Einzelfälle, in denen das Verbot ignoriert und das Tuch auch nach einem Hinweis nicht abgenommen wird. Insgesamt dürfte die "Aufklärungsphase" in den vergangenen Monaten aber ihre Wirkung gezeigt haben, so die Einschätzung von Irini Tzaferis (FSG) aus der AHS-Bundesvertretung. "Das dringendste Problem", um die Mädchen an den Schulen vor Fremdbestimmung zu schützen, sei aber ohnehin nicht das Kopftuch, sondern die Arbeit mit den Burschen, betonte sie gegenüber der APA. "Wir haben da nicht nur islamistisch angehauchte Burschen, sondern auch Burschen, die sich in der sogenannten Manosphere (frauenverachtende Online-Netzwerke, Anm.) wohlfühlen oder die zum Rechtsextremismus tendieren." Hier brauche es "ein ordentliches Maßnahmenpaket", forderte die Wiener Lehrervertreterin.