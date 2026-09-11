US-Vizepräsident Vance über Demokraten: "Partei des Hasses"

Zwei Monate vor den wichtigen Kongress-Zwischenwahlen in den USA hat Vizepräsident JD Vance die oppositionellen Demokraten scharf attackiert. "Die Demokraten sind die Partei des Hasses", sagte der Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump am Donnerstag (Ortszeit) beim Parteitag seiner Republikaner im texanischen Dallas. "Sie sind die Partei, die Amerika und die Menschen, die es aufgebaut haben, verachtet."

Am Vorabend des 25. Jahrestags der islamistischen Anschläge auf die USA vom 11. September 2001 warf Vance den Demokraten gar vor, in ihren Reihen gebe es Politiker, welche die damaligen Angriffe der "Terroristen" rechtfertigen würden. Mit ihrem zweitägigen Parteitag in Dallas wollten die Republikaner Wähler mobilisieren. Bei den Kongress-Zwischenwahlen - den sogenannten Midterms - im November droht eine empfindliche Schlappe. Hintergrund sind unter anderem die schlechten Beliebtheitswerte von Präsident Trump. Neben Trump spielte beim Event in Dallas auch Vance als möglicher Nachfolgekandidat Trumps im Weißen Haus eine prominente Rolle.