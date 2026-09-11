Glück im Unglück: Keine Verletzten bei Kollision zwischen Bus und Pkw auf Loferer Straße

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag auf der Loferer Straße aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Reisebus kollidiert. Der Unfall führte zu einer langen Sperre, verletzt wurde niemand.

Eine Kollision zwischen einem Pkw und einem vollbesetzten Reisebus hat am Donnerstagnachmittag zu einer rund zweistündigen Totalsperre des Umfahrungstunnels Bruckhäusl auf der Loferer Straße (B178) geführt.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.30 Uhr. Ein 68-jähriger Österreicher lenkte dabei einen Reisebus mit 48 Personen an Bord von Hopfgarten kommend in Richtung Wörgl. Zur selben Zeit fuhr eine 78-jährige Niederländerin mit ihrem Pkw, in dem auch ihr Ehemann saß, in die entgegengesetzte Richtung.

Auto geriet auf Gegenfahrbahn

Aus noch ungeklärter Ursache geriet die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn. Der Busfahrer konnte dem Wagen laut Polizei nicht mehr ausweichen. Die Fahrzeuge streiften einander.