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Kommentar
In den Ruinen ewiger Kriege
Kommentarvon Christian Jentsch
Die islamistischen Anschläge von 9/11 haben die Welt verändert. Der ausgerufene Krieg gegen den Terror hat neuen Terror erzeugt. Und Trump wusste das für sich zu nutzen.
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