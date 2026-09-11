9/11 und der Krieg gegen den Terror: „Die Ursünde der Terrorbekämpfung“

Die Kriege der Vereinigten Staaten gegen den Terror nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sind nicht nur ins Leere gelaufen, sagt Nahost-Experte Guido Steinberg. Sie hätten den islamistischen Terror noch gestärkt.

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 haben die Außenpolitik des mächtigsten Landes der Erde für Jahrzehnte verändert – mit dramatischen Folgen für Millionen Menschen auf der Welt. In den darauffolgenden Kriegen gegen den Terror kamen nach Berechnungen der Brown-Universität etwa 940.000 Menschen ums Leben. Ein Ende des Terrors hat das nicht gebracht – im Gegenteil.

Einziger Bündnisfall in der Geschichte der NATO

Nach dem 11. September riefen die USA den Krieg gegen den Terrorismus aus und bewirkten damit den ersten und bislang einzigen Bündnisfall in der Geschichte der NATO nach Artikel 5. Staaten weiteten Überwachung und Sicherheitsvorkehrungen massiv und dauerhaft aus und antimuslimischer Rassismus in westlichen Gesellschaften nahm nachweisbar zu.

19 islamistische Terroristen hatten damals vier Flugzeuge gekapert. Nachdem sie American-Airlines-Flug 11 in den Nordturm des World Trade Centers gesteuert hatten, flog kurze Zeit später ein weiteres Flugzeug in den Südturm. American-Airlines-Flug 77 lenkten die Angreifer in das Pentagon nahe Washington. Eine vierte Maschine stürzte in Pennsylvania ab, nachdem die Passagiere Widerstand gegen die Entführer geleistet hatten.

Auf Afghanistan folgte der Irak

Nachdem die Taliban sich geweigert hatten, Al-Kaida-Chef Osama bin Laden, den Drahtzieher der Anschläge, auszuliefern, begann am 7. Oktober 2001 unter Präsident George W. Bush der US-geführte Angriff auf Afghanistan, mit Unterstützung anderer NATO-Staaten. Dem Einmarsch in Afghanistan folgte 2003 der Krieg im Irak. Die USA begründeten ihn mit einer Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen und warfen Machthaber Saddam Hussein auch Verbindungen zu Al Kaida vor. Beides stellte sich später als falsch heraus. Al Kaida habe es im Irak bis zum Jahr 2003 fast gar nicht gegeben, sagt Nahostexperte Guido Steinberg. Die Entstehung des irakischen Ablegers 2004 sei vielmehr eine Folge des amerikanischen Eingreifens.

Erst der Irak-Krieg habe dazu geführt, dass der IS erstarken konnte, sagt Steinberg, und nennt ihn die „Ursünde der Terrorismusbekämpfung“. „Weil da wirklich die viel größere, die viel bedrohlichere Organisation als Al Kaida, nämlich der IS, erst entstanden ist.“

Die Taliban haben in Afghanistan wieder die Macht übernommen. © AFP/Zahir

Die Taliban kehrten zurück

Der Einsatz in Afghanistan endete 2021 nach einem als überstürzt kritisierten Abzug der internationalen Truppen. Die Taliban übernahmen als Sieger über die USA wieder die Macht im Land. Fünf Jahre später gilt Afghanistan weiterhin als Rückzugsort international agierender islamistischer Terroristen.

Der Brown-Universität zufolge belaufen sich die Kosten der Kriege nach 9/11 im Irak, in Afghanistan, Pakistan, Syrien und anderen Ländern für die USA insgesamt auf rund acht Billionen US-Dollar.

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