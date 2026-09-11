Es ist ein Bub

Deutscher Ex-Weltmeister lüftete Baby-Geheimnis: „Willkommen auf der Welt“

2019 holte Stephan Leyhe (2.v.l.) mit Markus Eisenbichler, Richard Freitag und Karl Geiger Mannschafts-Gold bei der WM in Seefeld.
© GEPA pictures/ Ch. Kelemen

Erst im Vorjahr landete Stephan Leyhe in der Sport-Pension. Fast 20 Jahre lang war der Deutsche auf den Skisprungschanzen dieser Welt unterwegs. Die reiche Ausbeute: zwei Medaillen bei Olympia, Mannschafts-WM-Gold in Seefeld und sechs Podestplätze im Weltcup (1 Sieg).

Nun wartet auf den 34-Jährigen und seine Ehefrau Jacqueline das bislang größte private Abenteuer. Wie der ehemalige DSV-Athlet bekannt gab, wurde er unlängst erstmals Vater. „Willkommen auf der Welt, kleiner Bub“, schrieb Leyhe zu einem süßen Foto auf Instagram.

Zahlreiche Gratulationen von ehemaligen Wegbegleitern wie dem Tiroler Manuel Fettner ließen nicht lange auf sich warten. (TT.com)

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