Lesung am Freitag
Han Kang kommt nach Kufstein: So ist das neue Buch der Nobelpreisträgerin
Die südkoreanische Autorin Han Kang wurde 2024 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Der Auftritt in Kufstein ist ihre einzige Lesung in Österreich.
© IMAGO/Lorena Sopêna
Schreiben ohne Sicherheitsnetz: Die Literaturnobelpreisträgerin Han Kang stellt am Freitag beim Sprachsalz-Festival in Kufstein ihr neues Buch „Der goldene Faden“ vor. Der Band versammelt Nobelpreisrede, Gedichte und autobiografische Texte und ist ein Schlüssel zu ihrem Werk.
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