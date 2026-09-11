Westernkomödie feiert Premiere in Kufstein: Ein Saloon voller Träume

In Kufstein feiert die Westernkomödie „Träum weiter, Cowboy!“ von Varina Weinert am 3. Oktober Premiere. Das Stück verspricht mit neun Terminen bis Ende Oktober eine unterhaltsame Flucht aus dem Alltag, gefüllt mit schrägen Figuren und großen Gefühlen.

Kufstein – Im Kultur Quartier Kufstein zieht der Wilde Westen ein. „Träum weiter, Cowboy!“ versteht sich als bewusstes Gegenstück zum düsteren Alltag. Das Publikum erwartet ein Saloon voller schräger Gestalten, großer Gefühle und Humor. Eine Inszenierung entführt Zuschauer in eine Welt voller Westernflair. Neun Vorstellungen laden ein, für einen Abend in Sehnsucht und Lebensfreude einzutauchen.

Der Saloon auf der Bühne ist ein besonderer Ort. Banditen und „leichte Mädchen“ treffen dort aufeinander. Sunny leitet die Bar, Blossom kümmert sich um den zweiten Geschäftszweig des Hauses. Der Saloon ist zudem ein Freudenhaus und das Zuhause seiner Bewohnerinnen. Regisseurin Varina Weinert erklärt: „So wie in jedem Western haben wir auch eine Bande, die es auf den Saloon abgesehen hat.“ Ob der Plan der Ganoven aufgeht, zeigt sich im Laufe des Abends.

Eintauchen in eine Westernwelt

Wann und wo das Stück genau spielt, lässt Autorin Weinert offen. Sie erklärt: „Wir befinden uns im Wilden Westen, irgendwo und irgendwann.“ Wichtiger ist die visuelle Gestaltung des Stücks. Statt einer reduzierten Bühne soll im Kultur Quartier eine eigene, geschlossene Welt entstehen. „Mein großer Wunsch ist, dass man im Publikum sitzt und sich in dem Moment, in dem der Vorhang aufgeht, selbst in diesem Saloon wiederfindet“, sagt Weinert.

Dunkle Tapeten, schwere Vorhänge und Dekoration sollen den Bühnenraum echt wirken lassen. Es geht dabei weniger um historische Genauigkeit als um Atmosphäre. Weinert betont: „Es geht sehr viel um die Ästhetik.“ Dies gilt nicht nur für das Bühnenbild. Auch Kostüme, Frisuren und das gesamte Erscheinungsbild der Figuren spielen eine Rolle. Die Darsteller sollen sich in ihren Rollen wohlfühlen. Das Publikum soll sich am Anblick erfreuen.

Die Lust am Schönen ist ein Hauptgrund für die Entstehung von „Träum weiter, Cowboy!“. Weinert versteht ihre Westernkomödie als Gegenentwurf zur heutigen Zeit. Schlechte Nachrichten sind darin allgegenwärtig. Sie ist überzeugt: „Ich glaube, das Herz ganz vieler Leute schreit nach etwas Schönem, etwas Schönem zum Anschauen und etwas Schönem zum Anhören.“

Ein Traumprojekt mit Botschaft

In „Träum weiter, Cowboy!“ wird gesungen und getanzt. Die Proben zeigten, dass die Komödie noch humorvoller wurde als erwartet. Für Weinert ist die Produktion außergewöhnlich. Sie schrieb das Stück, führt Regie und steht selbst als Blossom auf der Bühne. Diese Mehrfachrolle erlaubt ihr, eine Theaterwelt nach ihren Vorstellungen zu schaffen. Weinert sagt: „Ich erfülle mir hier einen Traum.“ Sie möchte ein Stück erleben, in das sie sich vollkommen fallen lassen kann.

Weinert empfindet die vielen Aufgaben nicht als Belastung. Die Freude an der Zusammenarbeit ist groß. Sie zählt auf: „Ich finde die Bühne so schön, finde die Kostüme so schön, die Musik ist so schön, die Menschen sind so schön.“ Sie fügt hinzu: „Ich habe noch nie so viel gelacht in der Probe wie bei diesem Stück.“

Im Saloon geht es wild zu. © Magdalena Laiminger

Trotz aller Komik und Westernlust birgt „Träum weiter, Cowboy!“ eine Geschichte, die berühren will. Es geht um die Sehnsucht einer Mutter nach ihrem Sohn. Es geht um enge Geschwisterbeziehungen. Die Freundschaft der Frauen im Saloon ist ebenfalls ein Thema. Diese Beziehungen führen zu einem gemeinsamen Gefühl. Die Westernkomödie erzählt von der Liebe und ihrer Kraft.