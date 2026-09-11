Viele Besucher erwartet
Ein halbes Jahrhundert gelebte Volksmusik: Veranstaltung feiert in Erl Jubiläum
Am kommenden Samstag geben im Erler Passionsspielhaus verschiedene Gesangs- und Instrumentalgruppen traditionelle Volksmusik zum Besten.
© Passionsspielverein Erl/ Erler Tanzlmusi
Seit fünf Jahrzehnten wird in Erl gesungen, musiziert und aufgespielt. Zum Jubiläum von „G‘schicht‘n, G‘spiel und G‘sang“ kommen am Samstag zahlreiche Volksmusikgruppen aus dem Alpenraum ins Passionsspielhaus.
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