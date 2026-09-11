Weißer statt roter Sand: KitzBeach im Tennis-Stadion eröffnet, Damen gehen vor

Österreichs beste BeachvolleyballerInnen baggern in Kitzbühel. Was bei den Staatsmeisterschaften am Wochenende los ist, wer die Favoriten sind, warum die Spielerinnen erstmals länger schlafen können als ihre männlichen Kollegen und doch auch Klischees bedient werden.

Kitzbühel – Es ist der Schlusspunkt der win2day Beach Volleyball Tour PRO. Mit den Staatsmeisterschaften steigt beim KitzBeach der letzte große Höhepunkt der nationalen Turnierserie. Ein Überblick:

Die Arena: Nach der Premiere im Vorjahr gehen die „Austrian Beach Volleyball Championships“ heuer bereits zum zweiten Mal in der Tiroler Gamsstadt in Szene. 5400 Plätze umfasst das Tennisstadion, angemeldet ist das sogenannte KitzBeach allerdings nur für 1500 Zuschauern. Auf die hofft Veranstalter Simon Varges, aufgrund einer Wette aber auch irgendwie nicht: „Ich werde für jedes verkaufte Ticket täglich 10 Kilometer laufen. Läuft es ganz optimal wäre ich 2031 noch nicht fertig“, sagt der Innsbrucker schmunzelnd.

Der Sand: Dort, wo sonst Tennis-Asse servieren und zuletzt noch Pizzera & Jaus sangen, glitzern nun 170 Tonnen weißes Quarzgranulat. Mit drei Hubstaplern wurde verteilt. Zwischen dem roten und dem weißen Sand liegen nun Schalungstafeln, Gummimatten, eine PVC-Folie und Flies, alles umrahmt von einer Holzkonstruktion.

Die neue Rangordnung: Erstmals spielen die Frauen nach den Männern, sowohl in den Vorrunden als auch dann am Finaltag. „Jetzt dürfen sie endlich länger schlafen als die Männer“, verkündet Veranstalter Simon Varges stolz. Man habe ein Zeichen setzen wollen, immerhin sei man eine Familie, spielte Varges auf das nach dem Innsbrucker Beachevent gepostete Video von Spielerin Michaela Handler-Hollaus an, das die Ungleichgewicht von Männern und Frauen in der Sportberichterstattung anprangerte.

Das Programm Freitag, 11.09.2026 Ab 9 Uhr: Hauptbewerb Sidecourts in Going, Centercourt in Kitzbühel

Ab 19 Uhr: After Party mit DJ im Tennisstadion bei der Bar

Ab 22 Uhr: Afterparty im Londoner Samstag, 12.09.2026 Ab 9 Uhr: Hauptbewerb auf den Sidecourts & am Centercourt

Ab 9 Uhr Spiele des österr. Gehörlosen Sportverband am Sidecourt

Ab 19 Uhr: After Party mit DJ im Tennisstadion bei der Bar

Ab 22 Uhr: Afterparty im Londoner Sonntag, 13.09.2026 Ab 9 & 10 Uhr: Halbfinalspiele Herren

Ab 11 & 12 Uhr: Halbfinalspiele Damen

13 Uhr: Bronze Medal Match und Finale Gehörlosen Sportverband

Ab 14.40 Uhr: Bronze Medal Match Herren

Ab 15.40 Uhr: Bronze Medal Match Damen

ca. 16:40 RedBull Showact von Tom Öhler

17 Uhr: Herren-Finale

18 Uhr: Damen-Finale

19 Uhr: Siegerehrung

Das Rahmenprogramm: Das Motto heißt „BEACH. GAMS. GROSS.“ Dem will man auch genüge tun. So wird der finale Sonntag zum Trachtentag ausgerufen. „Jeder in Dirndl oder Lederhose bekommt eine Weißwurst und eine Bretze. Dann haben wir auch gleich noch eine Weißwurst-Party dabei und bedienen alle Klischees“, sagt Varges grinsend. Mit am Plan steht auch ein Show-Act von Red-Bull-Sportler Tom Öhler, ein Trailbiker.

Die Tickets: Dreitages-Pässe oder Tagestickets sind noch zu haben. An der Tageskassa oder unter Kitzbeach

Die FavoritInnen: Die TitelverteidigerInnen zählen auch heuer zu jenen, die es voraussichtlich dann am Sonntag im Finale zu schlagen gilt. Dorina und Ronja Klinger sowie Timo Hammarberg und Tim Berger sind die top gesetzten Teams und reisen als eben erst in Schladming gekürte MEVZA-Champions mit viel Selbstvertrauen an.

Die HerausforderInnen: Magdalena Rabitsch und Oleksandra Shkarupa wollen sich für die Finalniederlage am Sonntag im Planai-Stadion revanchieren und haben auch die Gesamtwertung der win2day Beach Tour PRO im Visier. Bei den Männern haben Philipp Waller und Moritz Pristauz sowie Moritz Kindl und Laurenz Leitner ebenso Titelchancen. Nicht dabei sein werden allerdings die Vorjahres-Gesamtsiegerinnen und aktuell Führenden Lilli Hohenauer und Lia Berger, die nach U20-EM-Gold nun U22-EM in Madrid spielen.

Die Lokalmatadorinnen: Der Innsbrucker Verein Bergstrand stellt gleich fünf Damen-Teams, darunter als Top-Duo Sarah Hinteregger und Laura Rieger sowie die Youngsters Anna Aigner und Emma Gasser.

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