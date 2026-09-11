38.000 Euro vergeben: Coole Ideen aus Imst und Landeck krallen sich Preisgelder

Die Schülerinnen der FSBHM Landeck-Perjen (Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement Landeck-Perjen) besuchten mit dem Kindergarten die Saatgutbibliothek in Landeck. Sonnenblumen wurden angezogen und dem Seniorenheim zur Pflege überlassen.

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