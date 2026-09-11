Förderpreise 2026

38.000 Euro vergeben: Coole Ideen aus Imst und Landeck krallen sich Preisgelder

Die Schülerinnen der FSBHM Landeck-Perjen (Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement Landeck-Perjen) besuchten mit dem Kindergarten die Saatgutbibliothek in Landeck. Sonnenblumen wurden angezogen und dem Seniorenheim zur Pflege überlassen.
© HBLA Landeck-Perjen
Thomas Parth

Von Thomas Parth

Die elfte Vergaberunde der Förderpreise ist Geschichte. Sieben Teams erhielten mit ihren gemeinnützigen Projekten die Förderungen der Sparkasse Imst-Privatstiftung.

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