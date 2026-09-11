Drei große Trends
Fitness-Camps und Wikipedia-Umschreiber: Politischer Islam kommt als Lifestyle daher
Die Dokumentationsstelle Politischer Islam forscht seit 2020 und zeigt in ihrem Jahresbericht aktuelle Trends auf. Von links: Ferdinand Haberl (stellvertretender Direktor), Lisa Fellhofer (Direktorin), Mouhanad Khorchide (Wissenschaftlicher Beirat).
© Dokumentationsstelle Politischer Islam
Der Jahresbericht der Dokumentationsstelle Politischer Islam (DPI) zeigt aktuelle Trends der Szene auf. Die Beeinflussung digitaler Quellen entwickelt sich mit einer steigenden Nutzung von KI zu einem Riesenproblem, warnen die Experten.
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