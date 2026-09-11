Drei große Trends

Fitness-Camps und Wikipedia-Umschreiber: Politischer Islam kommt als Lifestyle daher

Die Dokumentationsstelle Politischer Islam forscht seit 2020 und zeigt in ihrem Jahresbericht aktuelle Trends auf. Von links: Ferdinand Haberl (stellvertretender Direktor), Lisa Fellhofer (Direktorin), Mouhanad Khorchide (Wissenschaftlicher Beirat).
© Dokumentationsstelle Politischer Islam
Carmen Baumgartner-Pötz

Von Carmen Baumgartner-Pötz

Der Jahresbericht der Dokumentationsstelle Politischer Islam (DPI) zeigt aktuelle Trends der Szene auf. Die Beeinflussung digitaler Quellen entwickelt sich mit einer steigenden Nutzung von KI zu einem Riesenproblem, warnen die Experten.

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