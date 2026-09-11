Stars in Kitzbühel: Diese Promis sind für die Romy 2026 nominiert

Die Glamourgala findet dieses Jahr wieder in Kitzbühel statt. Es gibt neue Kategorien bei der Publikumsabstimmung und zahlreiche bekannte Namen mit Aussicht auf eine „Kurier“-Romy.

Als vorweihnachtlicher Geschenkkorb geht die 36. Romy-Verleihung heuer am 27. November erneut in Kitzbühel über die Bühne. Schließlich ist der Film- und Fernsehpreis, der vom „Kurier“-Medienhaus in Kooperation mit dem ORF veranstaltet wird, ein Neo-Tiroler Gewächs.

Wie bei der Premiere im Vorjahr ist die Verleihung der Auszeichnung mit dem Filmfestival Kitzbühel zusammengespannt. Und so lädt man die Glamourbranche abermals auf Schloss Kaps, wie am Freitag enthüllt wurde.

Kategorien der Romy 2026: Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming: Julia Edtmeier

Mariam Hage

Erika Deutinger/Linde Prelog/Erika Mottl a. k. a. „Kopftuchmafia“

Angelika Niedetzky Beliebtester Schauspieler TV/Streaming: Simon Morzé

Edin Hasanovic

Maximilian Brückner

Gerhard Liebmann Beliebteste Schauspielerin Film: Léa Seydoux

Sandra Hüller

Valerie Pachner

Elke Winkens Beliebtester Schauspieler Film Christoph Maria Herbst

Elyas M'Barek

Robert Stadlober

August Zirner Information/Journalismus Stefan Lenglinger

Gundula Geiginger

Simone Stribl

Katrin Prähauser Aufgefallen Melissa Naschenweng – „Herzklang“

Campino/Die Toten Hosen – „Die Toten Hosen: Das Letzte Album“

Mirjam Weichselbraun – „Universum – Die Show“

Opus – „Live is Life“ beim Finale der Fußball-WM 2026

Hansa, Hiller, Pizzera – „Hawi D'Ehre“

Patrick Budgen – „Hinter den Schlagzeilen“ Show/Unterhaltung Heidi Klum – „Germanys Next Topmodel“

Barbara Schöneberger & Hans Sigl – „Starnacht am Wörthersee“

Johann-Philipp Spiegelfeld – „Herrschaftszeiten“

Verona Pooth – „Villa der Versuchung“

Eva Pölzl – „Guten Morgen Österreich“

Joko & Klaas – „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ Sport-TV-Moment des Jahres Janine Flock – Skeleton, Olympisches Gold

Daniel Warmuth – „Bist du deppert-Sager“, Fußball-WM

Lilli Tagger – Sieg WTA-Turnier Prag, Tennis

Marko Arnautović – WM-Qualifikation, Sager Richtung Bundespräsident/Feiertag

Nicht dabei ist allerdings das vorjährige Moderationsduo Hans Sigl und Mirjam Weichselbraun, wobei auf die beiden erneut ein Conférencierpaar folgt – nämlich TV-Präsentatorin Fanny Stapf und der deutsche Sänger Giovanni Zarrella. „Ich freue mich auf das österreichische Hollywood in Kitzbühel“, beschied Stapf in einer Videobotschaft.

Kitzbühel soll zur Romy-Stadt werden

„Wir haben heuer vor, dass Kitzbühel noch mehr zur Romy-Stadt wird“, gab Kurier-Geschäftsführer Richard Grasl die Devise aus. Dass die deutsche Bambi-Verleihung in diesem Jahr erstmals seit Menschengedenken entfalle, hebe die Bedeutung der Romy auch über die Landesgrenzen hinaus zusätzlich.

„Wie wichtig die Romy ist, merkt man daran, dass jahrzehntelang hartgesottene Kollegen sich einen Hax'n abfreuen, wenn sie nominiert werden“, begründete ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz das nach wie vor ungebrochene Engagement ihres Hauses. So wird der ORF die Gala wieder zeitversetzt ab 21.20 Uhr übertragen.

Neue Kategorie im Angebot

Dabei gibt es heuer durchaus Neuerungen. „Die Romy ist mitten im vierten Lebensjahrzehnt. Man kennt das von einem selbst: Da beginnt man über Dinge nachzudenken“, zeigte sich Kurier-Kulturchef Georg Leyrer als Juryvorsitzender melancholisch. Man müsse mit den Veränderungen der Branche Schritt halten und habe unter anderem eine neue Kategorie im Talon. Fix bleibe aber: „Die Romy ist ein Publikumspreis, bei dem es um Beliebtheit geht.“

In acht Kategorien können Interessierte deshalb nun bis 13. Oktober ihre Stimme für ihre Favoriten abgeben – von den klassischen Kategorien Beliebteste Schauspielerin oder Schauspieler jeweils in TV/Stream und Film über Journalismus bis hin zu Unterhaltung. Hier sind Weltstars wie Léa Seydoux, Sandra Hüller, Heidi Klum oder Eden Hasanovic neben heimischen Größen wie Julia Edtmeier, Gerhard Liebmann oder Valerie Pachner nominiert.