Aufprall auf Gehsteig
Eineinhalbjähriger Bub nach Fenstersturz in Wien schwer verletzt
In Wien-Favoriten ist am Freitagvormittag ein Kleinkind aus einem Fenster gestürzt. Der eineinhalb Jahre alte Bub zog sich beim Aufprall auf den Gehsteig schwere Verletzungen zu, berichtete ein Sprecher der Wiener Berufsrettung. Das Kind wurde notfallmedizinisch versorgt und mit Frakturen und Prellungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Laut Rettung war der Bub beim Eintreffen der Einsatzkräfte wach und ansprechbar, er befindet sich nicht in Lebensgefahr. Wie es zu dem Fenstersturz kam, ist noch unklar. Laut einem Sprecher der Polizei laufen die Ermittlungen zum Unfallhergang. (APA)