Eineinhalbjähriger Bub nach Fenstersturz in Wien schwer verletzt

In Wien-Favoriten ist am Freitagvormittag ein Kleinkind aus einem Fenster gestürzt. Der eineinhalb Jahre alte Bub zog sich beim Aufprall auf den Gehsteig schwere Verletzungen zu, berichtete ein Sprecher der Wiener Berufsrettung. Das Kind wurde notfallmedizinisch versorgt und mit Frakturen und Prellungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.