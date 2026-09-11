Gleitschirmpilot kollidierte in Lienz mit Radfahrerin, 45-Jährige verletzt
Bei einem Trainingsflug am Hochstein im Gemeindegebiet von Lienz ist es am Freitag gegen 11.40 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 40-jähriger Italiener startete mit seinem Gleitschirm von einer Wiese auf rund 1220 Metern Seehöhe. Zur selben Zeit hielt sich eine 45-jährige Tschechin mit ihrem Fahrrad einige Meter unterhalb des Startplatzes auf einem Steig in der Wiese auf.
Als der 40-Jährige nach dem Anlauf gerade abhob, stieß er aus bislang unbekannter Ursache gegen die Frau. Beide kamen zu Sturz.
Die 45-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung mittels Tau geborgen und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen. Der Gleitschirmpilot zog sich leichte Verletzungen zu und benötigte keine ärztliche Hilfe. (TT.com)