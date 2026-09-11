Gleitschirmpilot kollidierte in Lienz mit Radfahrerin, 45-Jährige verletzt

Bei einem Trainingsflug am Hochstein im Gemeindegebiet von Lienz ist es am Freitag gegen 11.40 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 40-jähriger Italiener startete mit seinem Gleitschirm von einer Wiese auf rund 1220 Metern Seehöhe. Zur selben Zeit hielt sich eine 45-jährige Tschechin mit ihrem Fahrrad einige Meter unterhalb des Startplatzes auf einem Steig in der Wiese auf.