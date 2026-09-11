„Rettet das 3,80er“
So geht es nach der Spendenaktion mit dem Wattener Sprungbecken weiter
Und hopp: Ein „Arschbomben-Contest“ Anfang August war der Startschuss für eine Crowdfunding-Kampagne für den Erhalt des Beckens. Nun ziehen die Veranstalter eine erste Bilanz.
© Daniel Schoenherr
Das Sprungbecken im Alpenbad Wattens muss dringend saniert werden. Um das nötige Geld dafür zu sammeln, wurde eigens die Kampagne „Rettet das 3,80er“ ins Leben gerufen. Auch, wenn die Aktion noch bis kommende Woche läuft: Die Marktgemeinde zieht bereits eine erste Bilanz.
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