So geht es nach der Spendenaktion mit dem Wattener Sprungbecken weiter

Das Sprungbecken im Alpenbad Wattens muss dringend saniert werden. Um das nötige Geld dafür zu sammeln, wurde eigens die Kampagne „Rettet das 3,80er“ ins Leben gerufen. Auch, wenn die Aktion noch bis kommende Woche läuft: Die Marktgemeinde zieht bereits eine erste Bilanz.