Handyverbot am Rad
Radelst du noch oder filmst du schon? „Null-Toleranz“-Regelung beim Ötztaler Radmarathon
Dutzende Fotografen sind beim Ötztaler Radmarathon im Einsatz. Keine weitere private Aufnahme rechtfertige daher ein Sicherheitsrisiko während der Fahrt, sagt der Veranstalter.
© Juergen Skarwan
Ein Selfie im Kühtai, ein kurzes Video am Timmelsjoch – für viele gehört das inzwischen zum Renn-Erlebnis dazu. Beim Ötztaler Radmarathon soll damit Schluss sein: Die Veranstalter setzen künftig auf eine „Null-Toleranz“-Regel. Und stoßen damit bei den Teilnehmern überwiegend auf Zustimmung.
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