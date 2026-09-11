Radelst du noch oder filmst du schon? „Null-Toleranz“-Regelung beim Ötztaler Radmarathon

Ein Selfie im Kühtai, ein kurzes Video am Timmelsjoch – für viele gehört das inzwischen zum Renn-Erlebnis dazu. Beim Ötztaler Radmarathon soll damit Schluss sein: Die Veranstalter setzen künftig auf eine „Null-Toleranz“-Regel. Und stoßen damit bei den Teilnehmern überwiegend auf Zustimmung.