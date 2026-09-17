Stellt eure Fragen: Liste-Fritz-Obfrau Andrea Haselwanter-Schneider jetzt im Live-Chat

Was bewegt Tirols BürgerInnen rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl? Was erwarten sie sich von der Politik? Die Tiroler Parteispitzen stellen sich den Fragen der TT-LeserInnen. Liste-Fritz-Obfrau Andrea Haselwanter-Schneider steht heute im TT-Chat Rede und Antwort.

Welche Verbesserungen braucht es in diesem Land? Sind die bisherigen Strategien für ein gutes und leistbares Leben richtig? Was soll sich ändern, was bewegt Tirols BürgerInnen? Kurz: Welche Fragen würden Sie als Bürgerin bzw. Bürger Tirols Parteichefs gerne stellen?

Nach Tirols Grünen-Chef Gebi Mair, der am 9. September zu Gast war, steht Liste-Fritz-Obfrau Andrea Haselwanter-Schneider heute von 10 bis 11 Uhr im TT-Chat zur Verfügung. Fragen an sie können an forum@tt.com gemailt oder direkt über folgendes Formular verschickt werden:

Chat mit Haselwanter-Schneider