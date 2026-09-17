TT-Leser stellten die Fragen

Teures Wohnen, Pflege-Gehälter, Oppositionsrolle: Das war der Chat mit Haselwanter-Schneider

Liste-Fritz-Obfrau Andrea Haselwanter-Schneider mit TT-Redakteurin Klara Hürlimann.
© TT/Rita Falk

Was bewegt Tirols BürgerInnen rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl? Was erwarten sie sich von der Politik? Die Tiroler Parteispitzen stellen sich den Fragen der TT-LeserInnen. Liste-Fritz-Obfrau Andrea Haselwanter-Schneider stand am Donnerstag im TT-Chat Rede und Antwort.

Welche Verbesserungen braucht es in diesem Land? Sind die bisherigen Strategien für ein gutes und leistbares Leben richtig? Was soll sich ändern, was bewegt Tirols BürgerInnen? Kurz: Welche Fragen würden Sie als Bürgerin bzw. Bürger Tirols Parteichefs gerne stellen?

Nach Tirols Grünen-Chef Gebi Mair, der am 9. September zu Gast war, stand Liste-Fritz-Obfrau Andrea Haselwanter-Schneider am Donnerstag im TT-Chat zur Verfügung.

Die Chat-Nachlese mit Haselwanter-Schneider

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