65-jähriger Motorradlenker bei Kollision mit Auto in Anras verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Mittewald in Anras ist am Freitag gegen 15.55 Uhr ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Italien verletzt worden. Der Mann war gemeinsam mit einer 62-jährigen Frau am Sozius auf der Drautalstraße von Lienz in Richtung Italien unterwegs.

Zur selben Zeit fuhr ein 83-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der St. Justina Straße (L388) in Richtung Drautalstraße und bog auf die Drautalstraße in Fahrtrichtung Lienz ein. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen. Seine 62-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung ebenfalls ins Krankenhaus Lienz gebracht.